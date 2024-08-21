Уложилась в один час. Надежда Киченок в Монтеррее стартовала с победы
Украинка в дуэте с Тимеа Бабош одержала убедительную победу
Украинская теннисистка Надежда Киченок начала выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.
В первом раунде украинка вместе с Тимеа Бабош из Венгрии сыграла против дуэта Хлоэ Паке (Франция) / Рената Сарасуа (Мексика). За 58 минут Киченок и Бабош выиграли в двух сетах.
WTA 500 Монтеррей. Пары. Первый круг
Надежда Киченок (Украина) / Тимеа Бабош (Венгрия) – Хлоэ Паке (Франция) / Рената Сарасуа (Мексика) – 6:2, 6:1
Во втором круге победительницы встречи сразятся с первым сеяным тандемом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.
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