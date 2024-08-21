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WTA
21 августа 2024, 07:28 | Обновлено 21 августа 2024, 07:29
372
0

Уложилась в один час. Надежда Киченок в Монтеррее стартовала с победы

Украинка в дуэте с Тимеа Бабош одержала убедительную победу

21 августа 2024, 07:28 | Обновлено 21 августа 2024, 07:29
372
0
Уложилась в один час. Надежда Киченок в Монтеррее стартовала с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок начала выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

В первом раунде украинка вместе с Тимеа Бабош из Венгрии сыграла против дуэта Хлоэ Паке (Франция) / Рената Сарасуа (Мексика). За 58 минут Киченок и Бабош выиграли в двух сетах.

WTA 500 Монтеррей. Пары. Первый круг

Надежда Киченок (Украина) / Тимеа Бабош (Венгрия) – Хлоэ Паке (Франция) / Рената Сарасуа (Мексика) – 6:2, 6:1

Во втором круге победительницы встречи сразятся с первым сеяным тандемом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.

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WTA Монтеррей Надежда Киченок Тимеа Бабош Хлоэ Паке Рената Сарасуа
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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