Уложилась в один час. Надежда Киченок в Монтеррее стартовала с победы

Украинская теннисистка Надежда Киченок начала выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

В первом раунде украинка вместе с Тимеа Бабош из Венгрии сыграла против дуэта Хлоэ Паке (Франция) / Рената Сарасуа (Мексика). За 58 минут Киченок и Бабош выиграли в двух сетах.

WTA 500 Монтеррей. Пары. Первый круг

Надежда Киченок (Украина) / Тимеа Бабош (Венгрия) – Хлоэ Паке (Франция) / Рената Сарасуа (Мексика) – 6:2, 6:1

Во втором круге победительницы встречи сразятся с первым сеяным тандемом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.