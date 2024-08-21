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Молодежные турниры
21 августа 2024, 05:45 | Обновлено 21 августа 2024, 06:05
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Динамо U-15 и Шахтер U-17 выиграли турнир Андрея Гаваши в Ужгороде

Традиционный детский футбольный турнир состоялся на Закарпатье

21 августа 2024, 05:45 | Обновлено 21 августа 2024, 06:05
101
0
Динамо U-15 и Шахтер U-17 выиграли турнир Андрея Гаваши в Ужгороде
zaf.org.ua

С 13 по 17 августа в Ужгороде прошел VIII традиционный турнир в честь футболиста Андрея Гаваши.

Этот турнир, проводимый под патронатом УАФ, имеет глубокие традиции по популяризации детско-юношеского футбола не только на Закарпатье, но и по всей стране. После начала полномасштабного вторжения рф он проводился впервые.

Обычно турнир проходил в конце лета, когда все команды активно готовятся к началу соревнований ДЮФЛУ и рассматривают подобные турниры как один из заключительных этапов подготовки к сезону. В этом году Ужгород принимал соревнования в двух возрастных категориях – U-15 и U-17, в каждой из которых было по два квартета участников.

По регламенту победители групп сыграли в финале. Команды, финишировавшие в своих квартетах вторыми, сошлись в поединке за 3-4 места. Коллективы, которые в группах были третьими, разыграли между собой 5–6 места, а оказавшиеся четвертыми – 7–8 позиции.

Динамо U-15 и Шахтер U-17 выиграли турнир Андрея Гаваши в Ужгороде.

Турнир Андрея Гаваши 2024. Плей-офф

Команды U-15

  • Матч за 7–8 места. ДЮСШ ФАТ ТМП (Тернополь) – ДЮСШ Атлет (Киев) – 2:2, пен. 4:3
  • Матч за 5–6 места. АФУР Минай – МФА Мункач (Мукачево) – 0:1
  • Матч за 3–4 места. ФК Шахтер (Донецк) – СДЮСШОР (Ужгород) – 2:0
  • Финал. ФК Динамо (Киев) – ФК Рух (Львов) – 1:1, пен. 3:2

Команды U–17

  • Матч за 7–8 места. СДЮСШОР (Ужгород) – АФУР Минай – 0:3
  • Матч за 5–6 места. ФК Львов – ЛФКС-Карпаты (Львов) – 2:1
  • Матч за 3–4 места. ДЮСШ ФАТ ТМП (Тернополь) – МФА Мункач (Мукачево) – 0:2
  • Финал. ФК Шахтер (Донецк) – ФК Рух (Львов) – 1:0

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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