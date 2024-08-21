Бразильский полузащитник Шахтера Педриньо дал развернутое видеоинтервью Дарье Савиной.

Хавбек горняков рассказал о том, почему решил вернуться в команду, каким было его детство, почему легионеры выбирают «Шахтер».

Педриньо ответил на вопрос об украинском паспорте, рассказал, кого бы вернул в состав и многое другое.

ВИДЕО. Педриньо рассказал о возвращении в Шахтер и об отношении к войне