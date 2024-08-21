Украина. Премьер лига21 августа 2024, 02:40 | Обновлено 21 августа 2024, 03:05
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ВИДЕО. Педриньо рассказал о возвращении в Шахтер и об отношении к войне
Бразильский полузащитник Шахтера дал развернутое видеоинтервью
21 августа 2024, 02:40 | Обновлено 21 августа 2024, 03:05
43
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Бразильский полузащитник Шахтера Педриньо дал развернутое видеоинтервью Дарье Савиной.
Хавбек горняков рассказал о том, почему решил вернуться в команду, каким было его детство, почему легионеры выбирают «Шахтер».
Педриньо ответил на вопрос об украинском паспорте, рассказал, кого бы вернул в состав и многое другое.
ВИДЕО. Педриньо рассказал о возвращении в Шахтер и об отношении к войне
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