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  4. ВИДЕО. Педриньо рассказал о возвращении в Шахтер и об отношении к войне
Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 02:40 | Обновлено 21 августа 2024, 03:05
43
0

ВИДЕО. Педриньо рассказал о возвращении в Шахтер и об отношении к войне

Бразильский полузащитник Шахтера дал развернутое видеоинтервью

21 августа 2024, 02:40 | Обновлено 21 августа 2024, 03:05
43
0
ВИДЕО. Педриньо рассказал о возвращении в Шахтер и об отношении к войне
ФК Шахтер

Бразильский полузащитник Шахтера Педриньо дал развернутое видеоинтервью Дарье Савиной.

Хавбек горняков рассказал о том, почему решил вернуться в команду, каким было его детство, почему легионеры выбирают «Шахтер».

Педриньо ответил на вопрос об украинском паспорте, рассказал, кого бы вернул в состав и многое другое.

ВИДЕО. Педриньо рассказал о возвращении в Шахтер и об отношении к войне

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Шахтер Донецк Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война Даша Савина
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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