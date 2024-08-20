Англия20 августа 2024, 21:22 |
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Челси продает форварда в состав новичка АПЛ. Но с условием
Бройя перейдет в Ипсвич
20 августа 2024, 21:22 |
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Челси договорился о продаже форварда Армандо Бройи в состав новичка нынешнего сезона АПЛ Ипсвича.
Албанский нападающий перейдет в команду на правах годичной аренды, однако клуб будет обязан выкупить контракт игрока за 30 миллионов фунтов, если команда сохранит место в элите.
Ранее сообщалось, что 22-летний Бройя не входит в планы нового тренера Энцо Марески, а Синие хотят разгрузить состав.
В минувшем сезоне Армандо забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. На Евро-2024 отыграл 2 матча.
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Десь в кутку сміятися Серхіо Рамос😅🤣🤣