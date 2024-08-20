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Англия
20 августа 2024, 21:22 |
1458
1

Челси продает форварда в состав новичка АПЛ. Но с условием

Бройя перейдет в Ипсвич

20 августа 2024, 21:22 |
1458
1
Челси продает форварда в состав новичка АПЛ. Но с условием
Sky Sports. Армандо Бройя

Челси договорился о продаже форварда Армандо Бройи в состав новичка нынешнего сезона АПЛ Ипсвича.

Албанский нападающий перейдет в команду на правах годичной аренды, однако клуб будет обязан выкупить контракт игрока за 30 миллионов фунтов, если команда сохранит место в элите.

Ранее сообщалось, что 22-летний Бройя не входит в планы нового тренера Энцо Марески, а Синие хотят разгрузить состав.

В минувшем сезоне Армандо забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. На Евро-2024 отыграл 2 матча.

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Армандо Бройя Челси Ипсвич трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Saar
Форвард, за сезон 2 голи🤣🤣🤣🤣
Десь в кутку сміятися Серхіо Рамос😅🤣🤣
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