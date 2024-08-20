Лидер Динамо оценил матчи в ЛЧ и ситуацию в таблице коэффициентов

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко надеется, что киевляне по итогам матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов смогут выйти в основной этап обновленного турнира.

21 августа команда сыграет против «Зальцбурга».

– Можно ли сравнить ваши эмоции перед завтрашним матчем и Евро-2024? Когда волновались больше?

– Волнение бывает разным: когда ты чего-то боишься или когда ты чего-то очень ждешь. Конечно, мы все понимаем, насколько важна завтрашняя игра – так же важна, как и поединки на чемпионате Европы. Поэтому волнение есть, но оно оттого, что впереди важна игра для футболистов, болельщиков, клуба в целом. Готовимся в нормальном, привычном режиме. Главное завтра отдать все силы на футбольном поле и показать все, что можем.

– Ощущаете давление по поводу того, что Украина значительно опустилась в таблице коэффициентов, и вам нужно побеждать, чтобы у нас было больше команд в еврокубках?

– Нет, между собой мы об этом не говорим, но, конечно, следим за ситуацией. Знаем, что мы давно не играли в Лиге чемпионов, поэтому очень хочется получить эту путевку в групповой этап.

– К сожалению, вы не можете играть домашние матчи дома, в Украине, но в Люблине живет много украинцев, и насколько завтра будете чувствовать себя здесь, как дома?

– Конечно, для нас тяжело, что мы не можем играть дома, в Киеве. Знаем, что многие наши защитники являются болельщиками «Динамо», и в первую очередь мы играем для них. А по поводу поддержки, которая есть в Люблине, скажу, что здесь действительно сейчас много украинцев, они вынужденно переехали из-за террористов, которые убивают наших людей – женщин и детей. В матчах и с «Партизаном», и с «Рейнджерс» мы ощущали их поддержку, надеюсь, что завтра эта поддержка будет еще больше.