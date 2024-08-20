Барселона нацелилась на звездного изгоя Ювентуса

Каталонская «Барселона» интересуется итальянским вингером туринского «Ювентуса» Федерико Кьезой, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, «сине-гранатовые» уже контактировали с 26-летним футболистом. Трансфер звезды сборной Италии оценивается в 14 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта заявил, что Федерико Кьеза не входит в его планы.