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Испания
20 августа 2024, 21:55 |
1152
2

Барселона нацелилась на звездного изгоя Ювентуса

Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Ла Лиге

20 августа 2024, 21:55 |
1152
2
Барселона нацелилась на звездного изгоя Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Каталонская «Барселона» интересуется итальянским вингером туринского «Ювентуса» Федерико Кьезой, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, «сине-гранатовые» уже контактировали с 26-летним футболистом. Трансфер звезды сборной Италии оценивается в 14 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта заявил, что Федерико Кьеза не входит в его планы.

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Федерико Кьеза Барселона Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Sport.es
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Yura Юрий
інша новина про нього тут на сайті  -35 млн
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Serhii P.
звичайно, що забирати за таку ціну
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