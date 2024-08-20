Испания20 августа 2024, 21:55 |
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Барселона нацелилась на звездного изгоя Ювентуса
Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Ла Лиге
20 августа 2024, 21:55 |
1152
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Каталонская «Барселона» интересуется итальянским вингером туринского «Ювентуса» Федерико Кьезой, сообщает испанское издание Sport.es.
По информации источника, «сине-гранатовые» уже контактировали с 26-летним футболистом. Трансфер звезды сборной Италии оценивается в 14 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Ранее главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта заявил, что Федерико Кьеза не входит в его планы.
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інша новина про нього тут на сайті -35 млн
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