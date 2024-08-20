Экс-игрок сборной Украины оценил предстоящий матч киевлян в Лиге чемпионов

21 августа в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов футболисты киевского «Динамо» в польском Люблине будут принимать австрийский «Зальцбург».

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение.

– Поединок вызывает большой интерес. Он будет очень важен для обеих команд, не скрывающих своего желания благодаря попаданию в основную часть Лиги чемпионов, существенно пополнить клубную кассу и при получении заманчивых предложений выгодно продать своих ведущих футболистов. Пока такой подход в функционировании приносил больше дивидендов «Зальцбургу». Динамовцам есть с кого брать пример.

На мой взгляд, игра киевлян в текущем сезоне еще не производит цельного впечатления. Так было в недавних дуэлях на международной арене с Глазго «Рейнджерс» и в поединках с «Вересом» и «Карпатами» в УПЛ. И хорошо, что соперники не воспользовались этими перепадами. Но «Зальцбург» – это совсем другой уровень. Австрийские футболисты сейчас пользуются спросом, выступает там и большая группа качественных легионеров. Вот почему динамовцы не должны позволять себе расслабление – только максимальная концентрация.

Естественно, это будет соперничество тренерских идей. Найдет ли тренер киевлян Александр Шовковский контраргументы против атакующей схемы «Зальцбурга» 4-3-3, как номинальные хозяева будут использовать пространство, найдется ли место в стартовом составе Александру Пихаленку, который феерил в августовских матчах?

И хотя большинство экспертов фаворитом считают «Зальцбург», я надеюсь, что в Люблине киевляне забьют на один мяч больше.