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  4. Челси снова тратит больше всех в АПЛ, Ман Сити заработал почти 100 млн
Англия
20 августа 2024, 19:12 |
552
1

Челси снова тратит больше всех в АПЛ, Ман Сити заработал почти 100 млн

Манчестер Сити существенно улучшил финансовое положение

20 августа 2024, 19:12 |
552
1
Челси снова тратит больше всех в АПЛ, Ман Сити заработал почти 100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

Трансферное окно в Англии еще не завершилось, однако лидером по расходам летом 2024 года остается Челси, который сохраняет эту позицию два последних года.

Сообщается, что Синие этим летом потратили 156,3 млн фунтов. Это больше, чем у Манчестер Юнайтед (153 млн), Тоттенхэма и Вест Хэма (по 133 млн).

А вот лидерами по продажам являются Астон Вилла (136 млн) и Манчестер Сити (126 млн). Именно действующий чемпион находится на первом месте по заработанным деньгам.

Клуб продал игроков на 126 млн, а купил всего на 33 млн.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Saar
Та у Челсі там економічний відділ віджигає, починаючи з трансферу Мудрика і ніяк не зупиниться 🤣🤣
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