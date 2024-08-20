Не Зинченко. Арсенал выбрал защитника на продажу

По информации The Athletic, в «Арсенале» понимают, что у них в составе слишком много игроков обороны, поэтому до конца августа намерены продать минимум одного защитника.

Сообщается, что тренер Микель Артета готов отпустить польского футболиста Якуба Кивиора, который может сыграть в центре и на левом фланге.

24-летний Кивиор в минувшем сезоне провел 30 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

А вот украинец Александр Зинченко имеет все шансы остаться, несмотря на подписание Риккардо Калафьори. Именно Зинченко вышел в основе на первый матч сезона АПЛ.