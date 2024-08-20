Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Учу английский». Судаков рассказал о готовности перейти в топ-чемпионат
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 20:48 |
550
15

«Учу английский». Судаков рассказал о готовности перейти в топ-чемпионат

Игрок хочет покинуть состав Шахтера

20 августа 2024, 20:48 |
550
15
«Учу английский». Судаков рассказал о готовности перейти в топ-чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine/. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков в очередной раз подтвердил, что готов покинуть нынешнюю команду и хочет попробовать силы в топ-чемпионате.

«Я мечтаю играть в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Но подготовиться к этому сложно. Ты почувствуешь все сложности лишь тогда, когда ты начнешь там играть».

«Это другой менталитет, другая культура, другой язык. Но я готовлюсь к этому вызову. Учу английский язык», – сказал Судаков.

По теме:
Челси продает форварда в состав новичка АПЛ. Но с условием
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Названы лучшие футболист и тренер 3-го тура УПЛ. Определена сборная тура
Шахтер Донецк Георгий Судаков чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига трансферы
Иван Зинченко Источник: The Guardian
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч
Футбол | 20 августа 2024, 17:41 27
Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч
Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч

Георгий оценил талант Мудрика

Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
Футбол | 20 августа 2024, 11:54 0
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом

Об этом сообщил лично Алексей Кащук

Лидер Динамо оценил матчи в ЛЧ и ситуацию в таблице коэффициентов
Футбол | 20.08.2024, 21:02
Лидер Динамо оценил матчи в ЛЧ и ситуацию в таблице коэффициентов
Лидер Динамо оценил матчи в ЛЧ и ситуацию в таблице коэффициентов
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Бокс | 20.08.2024, 07:26
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Футбол | 20.08.2024, 07:59
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
не думаю что в Касымпаше английский будет главным критерием успешного попадания в старт( извините не удержался)
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
Serhii P.
My name is Zhora 
Ответить
+2
Harun Bakircioğlu
8 матчей в ЛЧ покажут. Евро пока показало, что ему до топ-чемпионата далеко, нужно смотреть что-то попроще, ну или может как Мудрик перейти и полтора года катать яйца без малейшего прогресса.
Ответить
+2
Vovan78
Англійську він вивчає, а з чого ти вирішив, що вона тобі пригодиться? Після "славнозвісного" трансферу Мишка в Челсі навряд чи хтось адекватний купить тебе в АПЛ. Тому підвищуй рівень української мови, ну ще турецьку практикуй ну в кращому випадку ходи на курси французької або нідерландської для Бельгії.
Ответить
+1
Burevestnik
       вчора на сторінці  "нивини LIVE" (sport.novyny.live)  в 9:09 була новина, що Астон Вілла зацікавлена Судаковим і виділила на придбання 50 лям.    на цій неділі пропозиція буде у Шахтьора.
     а чи правда це чи ні,  то х.. його  знає...
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
А в школі ти її не вчив?
Ответить
+1
Boodya
Та ви з.бали...
Ответить
+1
Saar
Де нові серії про Луніна!????
Давайте Судакова вже в новому сезоні!
Ответить
0
Ukraine
Все вірно.
Ответить
0
AK.228
Это правильно
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
20.08.2024, 10:25 19
Футбол
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 10
Теннис
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
19.08.2024, 14:30 2
Бокс
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
19.08.2024, 11:20 10
Футбол
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 5
Футбол
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
19.08.2024, 14:47 5
Футбол
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 19
Футбол
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
19.08.2024, 07:42 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем