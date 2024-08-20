Украина. Премьер лига20 августа 2024, 20:48 |
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«Учу английский». Судаков рассказал о готовности перейти в топ-чемпионат
Игрок хочет покинуть состав Шахтера
20 августа 2024, 20:48 |
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Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков в очередной раз подтвердил, что готов покинуть нынешнюю команду и хочет попробовать силы в топ-чемпионате.
«Я мечтаю играть в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Но подготовиться к этому сложно. Ты почувствуешь все сложности лишь тогда, когда ты начнешь там играть».
«Это другой менталитет, другая культура, другой язык. Но я готовлюсь к этому вызову. Учу английский язык», – сказал Судаков.
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а чи правда це чи ні, то х.. його знає...
Давайте Судакова вже в новому сезоні!