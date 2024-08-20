Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 18:20 |
471
0

Где смотреть матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер

24 августа в 13:00 состоится матч 4-го тура УПЛ

20 августа 2024, 18:20 |
471
0
Где смотреть матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
УПЛ

В субботу, 24 августа, в 13:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер» Донецк. Команды встретятся на стадионе КСК «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Вячеслав Роман из Днепра.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Черноморец арендовал еще одного футболиста Шахтера
БЛИЗНИЧЕНКО: «Мы проиграли две игры, но в третьем матче хотим победить»
Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
Футбол | 20 августа 2024, 14:40 1
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом

Бывший игрок и тренер «Динамо» – об игре киевлян в Лиге чемпионов

«Безбожники». Ломаченко оценил запрет УПЦ МП в Украине
Бокс | 20 августа 2024, 18:11 18
«Безбожники». Ломаченко оценил запрет УПЦ МП в Украине
«Безбожники». Ломаченко оценил запрет УПЦ МП в Украине

Боксера задело решение Верховной Рады

Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
Бокс | 19.08.2024, 23:06
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с бывшим топ-форвардом Металлиста
Футбол | 20.08.2024, 19:14
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с бывшим топ-форвардом Металлиста
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с бывшим топ-форвардом Металлиста
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Футбол | 20.08.2024, 07:05
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
19.08.2024, 11:20 10
Футбол
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 74
Футбол
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
19.08.2024, 07:42 5
Бокс
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
19.08.2024, 14:47 4
Футбол
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
20.08.2024, 07:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем