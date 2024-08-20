Украина. Премьер лига20 августа 2024, 18:20 |
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Где смотреть матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
24 августа в 13:00 состоится матч 4-го тура УПЛ
20 августа 2024, 18:20 |
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В субботу, 24 августа, в 13:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер» Донецк. Команды встретятся на стадионе КСК «Ника».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Вячеслав Роман из Днепра.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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