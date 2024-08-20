В субботу, 24 августа, в 13:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер» Донецк. Команды встретятся на стадионе КСК «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Вячеслав Роман из Днепра.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV