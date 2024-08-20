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Премьер-лига
Александрия
24.08.2024 13:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 18:16 |
565
1

Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 4-го тура УПЛ

20 августа 2024, 18:16 |
565
1
Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 24 августа, в 13:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся на стадионе КСК «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Вячеслав Роман из Днепра.

Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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