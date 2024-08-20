ФОТО. Барселона показала, как будет выглядеть Камп Ноу после реконструкции

«Барселона» показала, как будет выглядеть домашний стадион команды, «Камп Ноу», после реконструкции. Каталонцы планируют вернуться на родную арену в декабре текущего года.

Стоимость реконструкции оценивается 1,5 в миллиарда евро. Вместимость стадиона вырастет с 99 354 до 106 000 зрителей. На стадионе появится крыша, которая закрывает все трибуны.

Напомним, весь прошлый сезон «Барселона» провела на олимпийском стадионе Монжуик.