Испания20 августа 2024, 17:27 | Обновлено 20 августа 2024, 17:36
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ФОТО. Барселона показала, как будет выглядеть Камп Ноу после реконструкции
Каталонцы вернутся на родной стадион в декабре
20 августа 2024, 17:27 | Обновлено 20 августа 2024, 17:36
771
0
«Барселона» показала, как будет выглядеть домашний стадион команды, «Камп Ноу», после реконструкции. Каталонцы планируют вернуться на родную арену в декабре текущего года.
Стоимость реконструкции оценивается 1,5 в миллиарда евро. Вместимость стадиона вырастет с 99 354 до 106 000 зрителей. На стадионе появится крыша, которая закрывает все трибуны.
Напомним, весь прошлый сезон «Барселона» провела на олимпийском стадионе Монжуик.
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