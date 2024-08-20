Довбик усиленно учит итальянский. У игрока уже возникают проблемы в матчах

По информации La Gazzetta dello Sport, форвард Артем Довбик вскоре после трансфера в «Рому» взялся за ускоренное изучение итальянского языка.

Несмотря на то, что тренер Даниэле Де Росси свободно говорит на испанском и английском, украинец сразу почувствовал определенные проблемы во время матчей.

В контрольных встречах и в первом туре Серии A у Довбика возникали трудности с взаимопониманием с партнерами, в особенности с капитаном Лоренцо Пеллегрини, который пытался подсказывать Артему в матче с «Кальяри».

Сообщается, что Довбику помогает жена Юлия, которая начала заниматься изучением итальянского немного раньше – когда только появились слухи о переходе в клуб Серии A.

Нападающий не хочет оставаться вне жизни команды, а для этого нужно знать итальянский. Журналисты не указывают фамилии, однако отмечают, что в составе «Ромы» есть иностранцы, которые давно в команде и не хотят учить язык.