Довбик усиленно учит итальянский. У игрока уже возникают проблемы в матчах
В Роме есть игроки, которые не хотят учить язык
По информации La Gazzetta dello Sport, форвард Артем Довбик вскоре после трансфера в «Рому» взялся за ускоренное изучение итальянского языка.
Несмотря на то, что тренер Даниэле Де Росси свободно говорит на испанском и английском, украинец сразу почувствовал определенные проблемы во время матчей.
В контрольных встречах и в первом туре Серии A у Довбика возникали трудности с взаимопониманием с партнерами, в особенности с капитаном Лоренцо Пеллегрини, который пытался подсказывать Артему в матче с «Кальяри».
Сообщается, что Довбику помогает жена Юлия, которая начала заниматься изучением итальянского немного раньше – когда только появились слухи о переходе в клуб Серии A.
Нападающий не хочет оставаться вне жизни команды, а для этого нужно знать итальянский. Журналисты не указывают фамилии, однако отмечают, что в составе «Ромы» есть иностранцы, которые давно в команде и не хотят учить язык.
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