«Невероятный опыт». Судаков оценил провал Украины на Евро-2024

Полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал выступление сине-желтых на Евро-2024:

«Мы разочарованы результатом, мы хотели большего. Но это был невероятный опыт для нашей команды. Мы не оправдываемся. О молодости сейчас нет смысла говорить, у нас качественная команда, которая должна была, как минимум, выйти из группы».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины проиграла Румынии (0:3), победила Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0), однако 4 очков не хватило команде для того, чтобы выйти в плей-офф турнира. Такая ситуация произошла впервые в новейшей истории чемпионатов Европы по футболу (после введения формата с 6 группами).