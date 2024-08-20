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  4. «Невероятный опыт». Судаков оценил провал Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
20 августа 2024, 16:47 | Обновлено 20 августа 2024, 17:20
320
3

«Невероятный опыт». Судаков оценил провал Украины на Евро-2024

Полузащитник сине-желтых не оправдывается за провал команды

20 августа 2024, 16:47 | Обновлено 20 августа 2024, 17:20
320
3
«Невероятный опыт». Судаков оценил провал Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал выступление сине-желтых на Евро-2024:

«Мы разочарованы результатом, мы хотели большего. Но это был невероятный опыт для нашей команды. Мы не оправдываемся. О молодости сейчас нет смысла говорить, у нас качественная команда, которая должна была, как минимум, выйти из группы».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины проиграла Румынии (0:3), победила Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0), однако 4 очков не хватило команде для того, чтобы выйти в плей-офф турнира. Такая ситуация произошла впервые в новейшей истории чемпионатов Европы по футболу (после введения формата с 6 группами).

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: The Guardian
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Комментарии 3
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Dimaryz81
Лицезреть на улучшение твоего опыта за счет ЕВРО было малоприятным занятием.
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+6
Skillz
"Неймовірний досвід"  - це 3-0 посмоктати у циган? Чи може нуль результативних дій у тебе і твого дружка-підарка міши? Треба було вас замість Євро на Десну відправить на пару місяців, от тоді б ви реально отримали неймовірний досвід і можливо(не факт) усвідомили наскільки ви піднасрали всім українцям
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+4
Boodya
За здобуттям досвіду, можна не встигнути цей досвід реалізувати)
Ці шаблоні фрази все трішки підз.єбали
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0
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