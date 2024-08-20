Саудовский клуб интересуется 2 звездными защитниками Ман Сити

Саудовский «Аль-Хиляль» интересуется двумя фланговыми защитниками «Манчестер Сити»: англичанином Кайлом Уокером и португальцем Жоау Канселу. Об этом сообщает авторитетное британское издание The Guardian.

По информации источника, оба футболиста находятся в шорт-листе чемпиона Саудовской Про-лиги.

В сезоне 2023/24 34-летний Кайл Уокер провел 47 матчей на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами.

Жоау Канселу в прошлой кампании на правах аренды защищал цвета «Барселоны». На его счету 42 поединка, 4 гола и 5 ассистов в составе «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отказался от трансфера Андрея Лунина.