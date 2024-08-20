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  4. Саудовский клуб интересуется 2 звездными защитниками Ман Сити
Саудовская Аравия
20 августа 2024, 16:37 |
172
0

Саудовский клуб интересуется 2 звездными защитниками Ман Сити

«Аль-Хиляль» добавил Кайла Уокера и Жоау Канселу в свой шорт-лист

20 августа 2024, 16:37 |
172
0
Саудовский клуб интересуется 2 звездными защитниками Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер и Жоау Канселу

Саудовский «Аль-Хиляль» интересуется двумя фланговыми защитниками «Манчестер Сити»: англичанином Кайлом Уокером и португальцем Жоау Канселу. Об этом сообщает авторитетное британское издание The Guardian.

По информации источника, оба футболиста находятся в шорт-листе чемпиона Саудовской Про-лиги.

В сезоне 2023/24 34-летний Кайл Уокер провел 47 матчей на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами.

Жоау Канселу в прошлой кампании на правах аренды защищал цвета «Барселоны». На его счету 42 поединка, 4 гола и 5 ассистов в составе «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отказался от трансфера Андрея Лунина.

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Кайл Уокер Жоау Канселу Манчестер Сити Аль-Хиляль трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: The Guardian
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