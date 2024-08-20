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  4. ВИДЕО. Селезнев провел тренировку с женским ФК Минай. Какие впечатления?
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 15:33 |
1049
0

ВИДЕО. Селезнев провел тренировку с женским ФК Минай. Какие впечатления?

Евгений положительно отозвался о женском футболе

20 августа 2024, 15:33 |
1049
0
ВИДЕО. Селезнев провел тренировку с женским ФК Минай. Какие впечатления?
ФК Минай. Евгений Селезнев

Известный украинский экс-футболист Евгений Селезнев посетил тренировку женской команды «Миная» и поделился впечатлениями от уровня женского футбола:

«Очень благодарен, что меня пригласили. Я удивлен в очень хорошем плане. Это будущее страны, это направление страны, куда нужно стремиться. Очень радует, что на Закарпатье есть женский футбол, потому что если этому будут уделять больше внимания, юношескому спорту, то для страны это будет хорошо. Это дети, но они работают на 100%, у них большое желание чего-то достичь. Неважно, какой это спорт, мужской или женский. Я 4 года прожил на Закарпатье, я вижу, что в такое трудное время эти люди делают очень много, чтобы этот регион развивался»

ВИДЕО. Селезнев провел тренировку с женским ФК Минай. Какие впечатления?

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
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