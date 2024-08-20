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Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 15:04 | Обновлено 20 августа 2024, 15:05
239
0

Снурницын объяснил, почему не провел и двух месяцев в Кривбассе

Игорь утверждает, что на то были причины

20 августа 2024, 15:04 | Обновлено 20 августа 2024, 15:05
239
0
Снурницын объяснил, почему не провел и двух месяцев в Кривбассе
Трибуна. Игорь Снурницын

Украинский защитник Игорь Снурницын объяснил, почему покинул «Кривбасс», проведя в клубе лишь 1.5 месяца и так и не дебютировав за первую команду в официальных матчах.

– Прокомментируйте, пожалуйста, разрыв соглашения с «Кривбассом» – почему решили прекратить сотрудничество так быстро? Какие дальнейшие планы на карьеру?

– По «Кривбассу» отвечу вам так: были на то причины. Расстались в хороших отношениях. Планы? Ищу клуб.

– А нет у вас разочарования, учитывая, что ради перехода в «Кривбасс» Вы пожертвовали половиной прошлого сезона в «Заре», когда не играли там?

– Нет о чем жалеть. Случилось как случилось. Я считаю, все к лучшему. В любом случае я провел продуктивный сбор, сыграл контрольные матчи и набрал форму. Ни на кого не держу обид. Думаю, что пришлось бы пожертвовать половиной сезона в «Заре» в независимости от того, был бы у меня подписан предыдущий контракт с тем или иным клубом.

Ранее сообщалось, что Игорь Снурницын подпишет контракт с «Металлистом 1925».

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Игорь Снурницын Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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