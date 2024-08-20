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  4. ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за Мбаппе. Что произошло?
Лига чемпионов
20 августа 2024, 14:05 |
2622
6

ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за Мбаппе. Что произошло?

Парижский клуб задолжал звездному нападающему 55 миллионов евро

20 августа 2024, 14:05 |
2622
6
ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за Мбаппе. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский «Пари Сен-Жермен» не выплатил звездному нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе 55 миллионов евро зарплаты, сообщает британское издание The Sun со ссылкой на Le Monde.

По информации источника, 25-летний футболист уже обратился в УЕФА и комиссии Лиги 1 для решения этого вопроса.

Также отмечается, что столичный клуб должен игроку несколько бонусных выплат в размере 35 миллионов евро.

Последствия для «ПСЖ» могут быть катастрофическим: Лига 1 имеет право наложить на клуб трансферный бан, а УЕФА – забрать у парижан клубную лицензию и исключить команду из этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, Килиан Мбаппе покинул «ПСЖ» летом 2024 года, на правах свободного агента присоединившись к мадридскому «Реалу».

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу УЕФА премиальные долги зарплаты трансферный бан дисквалификация
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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SenkivLGBT
ПСЖ - 1 сделают...Наши могут помочь в создании проекта...
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
MrStepanovM .
було б непогано...
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+2
ALEJO K
Правильно, і нехай їх новий воротар з країни 404 грає тепер в нижчих лігах. Чекаємо 😅
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+1
Дані Рохас
а Эвертон? Прошу обратить внимание на Эверетон, самый злосный нарушитель по задолженостям и финансовым вопросам
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0
Перець
Псж і так  нічого не світить 
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0
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