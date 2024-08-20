ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за Мбаппе. Что произошло?

Французский «Пари Сен-Жермен» не выплатил звездному нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе 55 миллионов евро зарплаты, сообщает британское издание The Sun со ссылкой на Le Monde.

По информации источника, 25-летний футболист уже обратился в УЕФА и комиссии Лиги 1 для решения этого вопроса.

Также отмечается, что столичный клуб должен игроку несколько бонусных выплат в размере 35 миллионов евро.

Последствия для «ПСЖ» могут быть катастрофическим: Лига 1 имеет право наложить на клуб трансферный бан, а УЕФА – забрать у парижан клубную лицензию и исключить команду из этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, Килиан Мбаппе покинул «ПСЖ» летом 2024 года, на правах свободного агента присоединившись к мадридскому «Реалу».