Новичок Серии А может подписать легенду Барселоны
Сержи Роберто находится в статусе свободного агента
Итальянский «Комо» интересуется испанским полузащитником Сержи Роберто, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.
Источник отмечает, что 32-летний футболист является не единственным вариантом новичка Серии А для усиления команды.
Напомним, недавно «Барселона» объявила о расставании с Сержи Роберто, который отыграл за «сине-гранатовых» 343 поединка.
В сезоне 2023/24 Сержи Роберто провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.
#Calciomercato | Il #Como, visto che il #Copenhagen non libera #Diks, sta valutando altre possibilità. Le idee sono #SergiRoberto, con cui Fabregas ha avuto dei contatti, #DeSciglio e #Terracciano— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 19, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный боксер прокомментировал ситуацию
Последнее препятствие на пути к мечте и к почти 20 млн евро