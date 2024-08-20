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Италия
20 августа 2024, 14:28 | Обновлено 20 августа 2024, 14:54
537
0

Новичок Серии А может подписать легенду Барселоны

Сержи Роберто находится в статусе свободного агента

20 августа 2024, 14:28 | Обновлено 20 августа 2024, 14:54
537
0
Новичок Серии А может подписать легенду Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто

Итальянский «Комо» интересуется испанским полузащитником Сержи Роберто, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник отмечает, что 32-летний футболист является не единственным вариантом новичка Серии А для усиления команды.

Напомним, недавно «Барселона» объявила о расставании с Сержи Роберто, который отыграл за «сине-гранатовых» 343 поединка.

В сезоне 2023/24 Сержи Роберто провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.

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Сержи Роберто Комо Барселона трансферы трансферы Серии A свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Джанлука Ди Марцио
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