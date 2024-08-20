Металлист 1925 вернет в Украину воспитанника Днепра

Харьковский «Металлист 1925» подписал контракт с украинским полузащитником Иваном Литвиненко, сообщает ТаТоТаке.

Последним клубом 23-летнего футболиста была грузинская «Дила» Гори, за которую он выступал с февраля 2024 года.

Интересно, что его контракт с «Дилой» действовал до 31 декабря 2025 года, так что за трансфер харьковчанам пришлось заплатить компенсацию.

В этом розыгрыше чемпионата Грузии Иван Литвиненко провел 22 матча, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 225 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подпишет контракт с Игорем Снурницыным.