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  4. Металлист 1925 вернет в Украину воспитанника Днепра
Украина. Первая лига
20 августа 2024, 13:41 |
1316
0

Металлист 1925 вернет в Украину воспитанника Днепра

Иван Литвиненко покинет грузинскую «Делу»

20 августа 2024, 13:41 |
1316
0
Металлист 1925 вернет в Украину воспитанника Днепра
ФК Рух. Иван Литвиненко

Харьковский «Металлист 1925» подписал контракт с украинским полузащитником Иваном Литвиненко, сообщает ТаТоТаке.

Последним клубом 23-летнего футболиста была грузинская «Дила» Гори, за которую он выступал с февраля 2024 года.

Интересно, что его контракт с «Дилой» действовал до 31 декабря 2025 года, так что за трансфер харьковчанам пришлось заплатить компенсацию.

В этом розыгрыше чемпионата Грузии Иван Литвиненко провел 22 матча, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 225 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подпишет контракт с Игорем Снурницыным.

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Иван Литвиненко Дила Гори Металлист 1925 трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу чемпионат Грузии по футболу ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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