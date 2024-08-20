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WTA
20 августа 2024, 13:06 | Обновлено 20 августа 2024, 13:07
79
0

Киченок / Бабош – Паке / Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Монтеррее

20 августа 2024, 13:06 | Обновлено 20 августа 2024, 13:07
79
0
Киченок / Бабош – Паке / Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

21 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

В первом раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против дуэта Хлоэ Паке (Франция) / Рената Сарасуа (Мексика). Встреча начнется 4-м запуском на корте №1 после матча Ван Сию – Мария. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против первого сеяного тандема Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.

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Тимеа Бабош Надежда Киченок Хлоэ Паке Рената Сарасуа WTA Монтеррей смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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