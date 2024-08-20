Киченок / Бабош – Паке / Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

В первом раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против дуэта Хлоэ Паке (Франция) / Рената Сарасуа (Мексика). Встреча начнется 4-м запуском на корте №1 после матча Ван Сию – Мария. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

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Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против первого сеяного тандема Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.

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