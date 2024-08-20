Киченок / Бабош – Паке / Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Монтеррее
21 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.
В первом раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против дуэта Хлоэ Паке (Франция) / Рената Сарасуа (Мексика). Встреча начнется 4-м запуском на корте №1 после матча Ван Сию – Мария. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против первого сеяного тандема Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ман Сити» больше не пытается купить вратаря «Реала»
Украинская теннисистка успешно стартовала в отборе