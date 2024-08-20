Один из лучших защитников мира перейдет в Реал свободным агентом

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может перейти в мадридский «Реал».

По информации журналиста Матео Моретто, трансфер 23-летнего канадского защитника в мадридский клуб может состояться летом 2025 года на правах свободного агента, когда истечет его контракт с немецкой командой.

Ранее появлялась информация о том, что мюнхенцы планировали выручить за игрока 50 миллионов евро до закрытия текущего трансферного окна. Предполагается, что в клубе готовятся к повторению сценария с Давидом Алабой, который перешел в «Реал» по такой же схеме в 2021 году.

В прошедшем сезоне игрок провел на поле 42 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.