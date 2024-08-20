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Испания
20 августа 2024, 12:16 |
842
0

Кипер сборной Украины может получить в партнеры звездного таланта Барселоны

«Бенфика», за которую выступает Анатолий Трубин, интересуется Ансу Фати

20 августа 2024, 12:16 |
842
0
Кипер сборной Украины может получить в партнеры звездного таланта Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Лиссабонская «Бенфика» серьезно интересуется испанским нападающим каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, «орлы» уже начали переговоры с «сине-гранатовыми» о подписании 21-летнего футболиста.

Отмечается, что сам игрок хотел бы остаться в Испании, но не будет выступать против переезда в Лиссабон.

Напомним, в составе «Бенфики» выступает украинский вратарь Анатолий Трубин.

В сезоне 2023/24 Ансу Фати на правах аренды провел 27 матчей за «Брайтон», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати интересуется «Фенербахче».

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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