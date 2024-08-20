Кипер сборной Украины может получить в партнеры звездного таланта Барселоны
«Бенфика», за которую выступает Анатолий Трубин, интересуется Ансу Фати
Лиссабонская «Бенфика» серьезно интересуется испанским нападающим каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание todofichajes.
По информации источника, «орлы» уже начали переговоры с «сине-гранатовыми» о подписании 21-летнего футболиста.
Отмечается, что сам игрок хотел бы остаться в Испании, но не будет выступать против переезда в Лиссабон.
Напомним, в составе «Бенфики» выступает украинский вратарь Анатолий Трубин.
В сезоне 2023/24 Ансу Фати на правах аренды провел 27 матчей за «Брайтон», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ансу Фати интересуется «Фенербахче».
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