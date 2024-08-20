Восемь по парам. Состоялась жеребьевка предварительного этапа женского КУ

Состоялась жеребьевка пар предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины 2024/2025 среди женских клубов.

Своих соперников узнали 7 клубов Высшей лиги и одни представитель Первого дивизиона.

Жеребьевка пар предварительного этапа Кубка Украины 2024/2025 среди женщин

«Оболонь» Киев – «Шахтер» Донецк

«Пантеры» Умань – «Полесье» Житомир

«Надбужье» Буск – «Систерс» Одесса

«ЕМС-Подолье» Винница – «Ладомир» Владимир

Базовый день проведения матчей – 11 сентября.

Напомним, еще четыре клуба высшего дивизиона чемпионата Украины, которые по итогам предыдущего сезона заняли 1-4 места, начнут свои выступления с 1/4 финала. Это «Ворскла» Полтава, «Колос» Ковалевка, «Кривбасс» Кривой Рог и «Металлист 1925» Харьков.