Восемь по парам. Состоялась жеребьевка предварительного этапа женского КУ
Борьбу за трофей начнут 7 клубов Высшей лиги и одни представитель Первой
Состоялась жеребьевка пар предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины 2024/2025 среди женских клубов.
Своих соперников узнали 7 клубов Высшей лиги и одни представитель Первого дивизиона.
Жеребьевка пар предварительного этапа Кубка Украины 2024/2025 среди женщин
- «Оболонь» Киев – «Шахтер» Донецк
- «Пантеры» Умань – «Полесье» Житомир
- «Надбужье» Буск – «Систерс» Одесса
- «ЕМС-Подолье» Винница – «Ладомир» Владимир
Базовый день проведения матчей – 11 сентября.
Напомним, еще четыре клуба высшего дивизиона чемпионата Украины, которые по итогам предыдущего сезона заняли 1-4 места, начнут свои выступления с 1/4 финала. Это «Ворскла» Полтава, «Колос» Ковалевка, «Кривбасс» Кривой Рог и «Металлист 1925» Харьков.
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