Металлист 1925 подпишет чемпиона мира. Это его второй переход за 1.5 месяца

Украинский центральный защитник Игорь Снурницын подпишет контракт с харьковским «Металлистом 1925», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, переговоры между 24-летним футболистом и клубом Первой лиги находятся на завершающей стадии. Условия возможного сотрудничества пока неизвестны.

Интересно, что Игорь Снурницын только день назад получил статус свободного агента, когда с ним попрощался «Кривбасс». За 1.5 месяца в криворожском клубе игрок так и не дебютировал за команду.

Напомним, в 2019 году Игорь Снурницын стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.