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Украина. Первая лига
20 августа 2024, 12:04 | Обновлено 20 августа 2024, 13:24
1877
0

Металлист 1925 подпишет чемпиона мира. Это его второй переход за 1.5 месяца

Игорь Снурницын быстро нашел новую команду после ухода из «Кривбасса»

20 августа 2024, 12:04 | Обновлено 20 августа 2024, 13:24
1877
0
Металлист 1925 подпишет чемпиона мира. Это его второй переход за 1.5 месяца
ФК Кривбасс. Игорь Снурницын

Украинский центральный защитник Игорь Снурницын подпишет контракт с харьковским «Металлистом 1925», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, переговоры между 24-летним футболистом и клубом Первой лиги находятся на завершающей стадии. Условия возможного сотрудничества пока неизвестны.

Интересно, что Игорь Снурницын только день назад получил статус свободного агента, когда с ним попрощался «Кривбасс». За 1.5 месяца в криворожском клубе игрок так и не дебютировал за команду.

Напомним, в 2019 году Игорь Снурницын стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

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Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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