Металлист 1925 подпишет чемпиона мира. Это его второй переход за 1.5 месяца
Игорь Снурницын быстро нашел новую команду после ухода из «Кривбасса»
Украинский центральный защитник Игорь Снурницын подпишет контракт с харьковским «Металлистом 1925», сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, переговоры между 24-летним футболистом и клубом Первой лиги находятся на завершающей стадии. Условия возможного сотрудничества пока неизвестны.
Интересно, что Игорь Снурницын только день назад получил статус свободного агента, когда с ним попрощался «Кривбасс». За 1.5 месяца в криворожском клубе игрок так и не дебютировал за команду.
Напомним, в 2019 году Игорь Снурницын стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 августа в 22:00 состоится первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ
Портал Score90 высоко оценивает Винисиуса Жуниора