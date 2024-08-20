Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Алексей Кащук рассказал о своем будущем:

«Веду переговоры, но не могу и не хочу говорить, где именно и с кем. Надеюсь, все решится, и в ближайшее время вы увидите меня в новом клубе».

Ранее Алексей Кащук посетил матч азербайджанского «Карабаха», но, как позже заявил сам игрок, это никак не связано с его возможным трудоустройством.

Алексей Кащук в прошлой кампании провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 1.8 миллиона евро, что делает его самым дорогим свободным агентом с украинским паспортом.