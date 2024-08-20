Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 11:54 |
1160
0

Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом

Об этом сообщил лично Алексей Кащук

20 августа 2024, 11:54 |
1160
0
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Алексей Кащук рассказал о своем будущем:

«Веду переговоры, но не могу и не хочу говорить, где именно и с кем. Надеюсь, все решится, и в ближайшее время вы увидите меня в новом клубе».

Ранее Алексей Кащук посетил матч азербайджанского «Карабаха», но, как позже заявил сам игрок, это никак не связано с его возможным трудоустройством.

Алексей Кащук в прошлой кампании провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 1.8 миллиона евро, что делает его самым дорогим свободным агентом с украинским паспортом.

По теме:
Европейский гранд. Известно, в какой клуб хочет перейти Неймар в 2025 году
Металлист 1925 подпишет чемпиона мира. Это его второй клуб за 1.5 месяца
Экс-игрок Динамо и Руха пополнил ряды клуба 2-го дивизиона Польши
Алексей Кащук трансферы свободный агент Шахтер Донецк
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще одного игрока Динамо вызовут в сборную Украины. Он пропустил Евро-2024
Футбол | 20 августа 2024, 11:04 3
Еще одного игрока Динамо вызовут в сборную Украины. Он пропустил Евро-2024
Еще одного игрока Динамо вызовут в сборную Украины. Он пропустил Евро-2024

Денис Попов будет в заявке главной команды страны на матчи Лиги Наций

«Не понимают последствий». Ломаченко высказался о возможном запрете УПЦ МП
Бокс | 20 августа 2024, 08:50 46
«Не понимают последствий». Ломаченко высказался о возможном запрете УПЦ МП
«Не понимают последствий». Ломаченко высказался о возможном запрете УПЦ МП

Известный боксер прокомментировал ситуацию

Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Бокс | 20.08.2024, 07:26
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Бокс | 19.08.2024, 14:30
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Футбол | 19.08.2024, 14:47
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
18.08.2024, 20:30 33
Футбол
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
19.08.2024, 01:32 3
Теннис
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 18
Футбол
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем