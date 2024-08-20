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  4. «В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
Лига чемпионов
20 августа 2024, 11:26 | Обновлено 20 августа 2024, 12:15
1498
3

«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев

Мусса Ео считает, что в противостоянии с «Рейнджерс» киевляне не были фаворитами

20 августа 2024, 11:26 | Обновлено 20 августа 2024, 12:15
1498
3
«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Мусса Ео

Полузащитник австрийского «РБ Зальцбург» Мусса Ео поделился ожиданиями от матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против киевского «Динамо»:

«Динамо» в статусе андердога в блестящем стиле на выезде обыграло «Рейнджерс». Наш анализ киевлян показал, что нам противостоит очень умная и сильная команда. Для нас важно в первом матче добыть хороший счет для второй игры в Зальцбурге. Мы будем упорно работать, чтобы достичь этого».

Матчи состоятся 21 и 27 августа. Обе команды перенесли игры своих чемпионатов между встречами ЛЧ.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Ред Булл Зальцбург
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Умник
Да, а что скрывать Динамо сейчас андердог. И это нормально
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+2
vitaha33
Що означає останній абзац? Динамо нічого не переносило, а грали з Карпатами...
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