«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев

Полузащитник австрийского «РБ Зальцбург» Мусса Ео поделился ожиданиями от матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против киевского «Динамо»:

«Динамо» в статусе андердога в блестящем стиле на выезде обыграло «Рейнджерс». Наш анализ киевлян показал, что нам противостоит очень умная и сильная команда. Для нас важно в первом матче добыть хороший счет для второй игры в Зальцбурге. Мы будем упорно работать, чтобы достичь этого».

Матчи состоятся 21 и 27 августа. Обе команды перенесли игры своих чемпионатов между встречами ЛЧ.