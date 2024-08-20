«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
Мусса Ео считает, что в противостоянии с «Рейнджерс» киевляне не были фаворитами
Полузащитник австрийского «РБ Зальцбург» Мусса Ео поделился ожиданиями от матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против киевского «Динамо»:
«Динамо» в статусе андердога в блестящем стиле на выезде обыграло «Рейнджерс». Наш анализ киевлян показал, что нам противостоит очень умная и сильная команда. Для нас важно в первом матче добыть хороший счет для второй игры в Зальцбурге. Мы будем упорно работать, чтобы достичь этого».
Матчи состоятся 21 и 27 августа. Обе команды перенесли игры своих чемпионатов между встречами ЛЧ.
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