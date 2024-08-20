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  4. Вернутся к Лунину? Трансфер топ-кипера в Ливерпуль на грани срыва
Англия
20 августа 2024, 11:09 |
1299
2

Вернутся к Лунину? Трансфер топ-кипера в Ливерпуль на грани срыва

«Валенсия» хочет получить за Гиорги Мамардашвили 40 миллионов евро

20 августа 2024, 11:09 |
1299
2
Вернутся к Лунину? Трансфер топ-кипера в Ливерпуль на грани срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

Трансфер грузинского вратаря испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили в английской «Ливерпуль» находится на грани срыва, сообщает издание Marca.

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По информации источника, владелец «летучих мышей» Питер Лим хочет получить за 23-летнего футболиста 40 миллионов евро, однако «красные» не спешат делать соответствующее предложение.

Отмечается, что предложенные «Ливерпулем» условия близки к 40 миллионам, но «Валенсия» отпустит своего кипера лишь за названную выше сумму.

В сезоне 2023/24 Гиорги Мамардашвили провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол. В 13 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

До новостей об интересе «Ливерпуля» к Гиорги Мамардашвили распространялась информация, что мерсисайдцы могут подписать Андрея Лунина.

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Ливерпуль трансферы Валенсия трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Гиорги Мамардашвили
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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Комментарии 2
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SenkivLGBT
Мамардашвили отличный кипер...И Ливерпуль явно его подпишет 
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+1
andriyars
О, норм, розганяйте, розганяте новини про луніна, треба щоб через одну була новина про нього. нам всім дуже цікаво спостерігати куди він знову не перейшов.
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+1
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