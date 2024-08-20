Вернутся к Лунину? Трансфер топ-кипера в Ливерпуль на грани срыва

Трансфер грузинского вратаря испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили в английской «Ливерпуль» находится на грани срыва, сообщает издание Marca.

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По информации источника, владелец «летучих мышей» Питер Лим хочет получить за 23-летнего футболиста 40 миллионов евро, однако «красные» не спешат делать соответствующее предложение.

Отмечается, что предложенные «Ливерпулем» условия близки к 40 миллионам, но «Валенсия» отпустит своего кипера лишь за названную выше сумму.

В сезоне 2023/24 Гиорги Мамардашвили провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол. В 13 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

До новостей об интересе «Ливерпуля» к Гиорги Мамардашвили распространялась информация, что мерсисайдцы могут подписать Андрея Лунина.