Лунин обеспокоил Переса. В Испании рассказали, что ждет Андрея

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Defensa Central, Лунин своими действиями обеспокоил президента «Реала» Флорентино Переса. Вероятно, что Лунин сезон 2024/25 проведет в «Реале», а затем покинет клуб свободным агентом. Такое развитие событий не устраивает Переса, но по информации источника – пока это наиболее вероятное развитие ситуации.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».