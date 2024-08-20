Лунин обеспокоил Переса. В Испании рассказали, что ждет Андрея
Вероятно, что украинец проведет сезон в «Реале», а затем покинет клуб
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Defensa Central, Лунин своими действиями обеспокоил президента «Реала» Флорентино Переса. Вероятно, что Лунин сезон 2024/25 проведет в «Реале», а затем покинет клуб свободным агентом. Такое развитие событий не устраивает Переса, но по информации источника – пока это наиболее вероятное развитие ситуации.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майрис Бриедис повесил перчатки на гвоздь
FourFourTwo представило свою версию реестра лучших игроков обороны
в Реалі Гаррет Бейл контракт відпрацював і його гра в гольф йому не завадила.