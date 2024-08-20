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  4. Лунин обеспокоил Переса. В Испании рассказали, что ждет Андрея
Испания
20 августа 2024, 10:51 |
1909
1

Лунин обеспокоил Переса. В Испании рассказали, что ждет Андрея

Вероятно, что украинец проведет сезон в «Реале», а затем покинет клуб

20 августа 2024, 10:51 |
1909
1
Лунин обеспокоил Переса. В Испании рассказали, что ждет Андрея
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Defensa Central, Лунин своими действиями обеспокоил президента «Реала» Флорентино Переса. Вероятно, что Лунин сезон 2024/25 проведет в «Реале», а затем покинет клуб свободным агентом. Такое развитие событий не устраивает Переса, но по информации источника – пока это наиболее вероятное развитие ситуации.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Андрей Лунин Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Burevestnik
Лунін робить все вірно. Є контракт і він його відпрацює.
в Реалі Гаррет Бейл контракт відпрацював і його гра в гольф йому не завадила. 
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