Экс-игрок МЮ оценил тренерское будущее легендарного Криштиану Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа оценил перспективы форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в роли главного тренера:

«Криштиану Роналду имеет страсть и преданность, чтобы однажды вернуться в «Манчестер Юнайтед». Это может произойти как в роли помощника тренера, так и в роли главного тренера.

Его второй срок в «МЮ» закончился не так, как все надеялись, и вы понимаете, почему это его расстраивало. Он не видел у молодых игроков того же голода и страсти, которые привык видеть. Теперь он будет знать, что ему придется найти новый способ общения, когда он станет тренером, который может быть не таким строгим или прямым, как это было, когда он был в клубе. Он должен понять, как добиться успеха, и использовать для этого все свои знания.

Мы видели, как Рой Кин стал менеджером и преуспел. Криштиану поймет, что он должен делать как менеджер, и я не вижу причин, почему он не должен быть успешным».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» может уволить главного тренера Луиша Каштру.