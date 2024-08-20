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WTA
20 августа 2024, 09:33 | Обновлено 20 августа 2024, 09:35
513
1

Элина vs Элина. Известна первая соперница Свитолиной на турнире в Мексике

Украинка сразится с представительницей Армении

20 августа 2024, 09:33 | Обновлено 20 августа 2024, 09:35
513
1
Элина vs Элина. Известна первая соперница Свитолиной на турнире в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Аванесян

Представительница Армении Элина Аванесян (№51 WTA) выиграла матч первого раунда на хародовом турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) и во втором круге сразится с пятой сеяной украинкой Элиной Свитолиной (№28 WTA).

В первом раунде Аванесян оказалась сильнее Элизабетты Коччаретто из Италии (№64 WTA).

Монтеррей. Первый круг
Элина Аванесян (Армения) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 7:6(6), 6:1

Отметим, что Свитолина и Аванесян проведут первую встречу между собой.

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Элина Аванесян Элизабетта Коччаретто WTA Монтеррей Элина Свитолина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Alehandro
О, черговий кацапський перевертень... Згадала про вірменське коріння
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