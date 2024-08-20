Элина vs Элина. Известна первая соперница Свитолиной на турнире в Мексике

Представительница Армении Элина Аванесян (№51 WTA) выиграла матч первого раунда на хародовом турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) и во втором круге сразится с пятой сеяной украинкой Элиной Свитолиной (№28 WTA).

В первом раунде Аванесян оказалась сильнее Элизабетты Коччаретто из Италии (№64 WTA).

Монтеррей. Первый круг

Элина Аванесян (Армения) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 7:6(6), 6:1

Отметим, что Свитолина и Аванесян проведут первую встречу между собой.