WTA20 августа 2024, 09:33 | Обновлено 20 августа 2024, 09:35
513
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Элина vs Элина. Известна первая соперница Свитолиной на турнире в Мексике
Украинка сразится с представительницей Армении
20 августа 2024, 09:33 | Обновлено 20 августа 2024, 09:35
513
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Представительница Армении Элина Аванесян (№51 WTA) выиграла матч первого раунда на хародовом турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) и во втором круге сразится с пятой сеяной украинкой Элиной Свитолиной (№28 WTA).
В первом раунде Аванесян оказалась сильнее Элизабетты Коччаретто из Италии (№64 WTA).
Монтеррей. Первый круг
Элина Аванесян (Армения) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 7:6(6), 6:1
Отметим, что Свитолина и Аванесян проведут первую встречу между собой.
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