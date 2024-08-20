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  4. Скандал в клубе УПЛ. Главная звезда команды поссорилась с тренером
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 09:29 |
2548
17

Скандал в клубе УПЛ. Главная звезда команды поссорилась с тренером

У Эдуардо Герреро возник конфликт с Юрием Ковалем

20 августа 2024, 09:29 |
2548
17
Скандал в клубе УПЛ. Главная звезда команды поссорилась с тренером
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Панамский нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро поссорился с исполняющим обязанности главного тренера команды Юрием Ковалем, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

Произошло это после замены 24-летнего футболиста в последнем календарном матче против «Александрии» (1:2). Тогда недовольного решением тоенера игрока успокаивала вся скамейка запасных.

Интересно, что это уже не первый конфликт Герреро с тренерами «Зари». Почти год назад он чуть не подрался с Валерием Кривенцовым, после чего коуч ушел из клуба.

Сейчас руководство думает, как поступить со своей звездой: терпеть дальше проявления его тяжелого характера или задуматься над продажей.

В розыгрыше Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.

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Эдуардо Герреро Юрий Коваль Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу скандал
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 17
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Burevestnik
супер блогер- коментатор Вацько: 
"Динамо не купило Геррего - велика помилка".
таке як Вацько  ніколи не збреше...
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+1
🔱Avtoigor🔱
А ось це може бути причиною, чому Динамо передумало що до Герреро
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0
FunnyCat_____
Скандал - это то что, шахтер снова победил в помощью ручного судейки. Который нарисовал левый гол сикана 
Уже и скрин с линиями есть
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0
Показать Скрыть 9 ответов
Умник
Захотел по пути Хланя уйти
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0
Xvalenok03
Теперь понятно почему динама не хочет его приобретать.
Уже был один такой
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-1
easterly
Інфа для тих, хто нєгодовал, чому ДК не підписало цю "зірку")
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-1
Андрій Шевченко
Така "зірка" наче пудрик в членсі ))
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
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