Скандал в клубе УПЛ. Главная звезда команды поссорилась с тренером

Панамский нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро поссорился с исполняющим обязанности главного тренера команды Юрием Ковалем, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

Произошло это после замены 24-летнего футболиста в последнем календарном матче против «Александрии» (1:2). Тогда недовольного решением тоенера игрока успокаивала вся скамейка запасных.

Интересно, что это уже не первый конфликт Герреро с тренерами «Зари». Почти год назад он чуть не подрался с Валерием Кривенцовым, после чего коуч ушел из клуба.

Сейчас руководство думает, как поступить со своей звездой: терпеть дальше проявления его тяжелого характера или задуматься над продажей.

В розыгрыше Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.