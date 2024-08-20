Скандал в клубе УПЛ. Главная звезда команды поссорилась с тренером
У Эдуардо Герреро возник конфликт с Юрием Ковалем
Панамский нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро поссорился с исполняющим обязанности главного тренера команды Юрием Ковалем, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
Произошло это после замены 24-летнего футболиста в последнем календарном матче против «Александрии» (1:2). Тогда недовольного решением тоенера игрока успокаивала вся скамейка запасных.
Интересно, что это уже не первый конфликт Герреро с тренерами «Зари». Почти год назад он чуть не подрался с Валерием Кривенцовым, после чего коуч ушел из клуба.
Сейчас руководство думает, как поступить со своей звездой: терпеть дальше проявления его тяжелого характера или задуматься над продажей.
В розыгрыше Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.
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таке як Вацько ніколи не збреше...
Уже и скрин с линиями есть
Уже был один такой