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ATP
20 августа 2024, 08:59 | Обновлено 20 августа 2024, 09:03
347
3

Рейтинг ATP. Украинцев больше нет в топ-300

Вадим Урсу близок к получению статуса первой ракетки Украины

20 августа 2024, 08:59 | Обновлено 20 августа 2024, 09:03
347
3
Рейтинг ATP. Украинцев больше нет в топ-300
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

На прошлой неделе мужчины сыграли на хардовом Мастерсе в Цинциннати.

Чемпион турнира Янник Синнер увеличил отрыв от прошлогоднего победителя и второго ракетки мира Новака Джоковича до 2300 очков.

Изменений в первой десятке не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцев больше нет в топ-300 мирового рейтинга, но Вадим Урсу близок к тому, чтобы туда ворваться и стать первой ракеткой Украины. Пока что этот статус сохраняет Илья Марченко. У многих есть сдвиги в положительную сторону.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Рублев обошел Джоковича.

Чемпионская гонка ATP

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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Serhii P.
я щось не розумію, чому українки в тенісі набагато успішніші за українців? В чому секрет?
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