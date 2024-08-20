ATP20 августа 2024, 08:59 | Обновлено 20 августа 2024, 09:03
347
3
Рейтинг ATP. Украинцев больше нет в топ-300
Вадим Урсу близок к получению статуса первой ракетки Украины
20 августа 2024, 08:59 | Обновлено 20 августа 2024, 09:03
347
3
На прошлой неделе мужчины сыграли на хардовом Мастерсе в Цинциннати.
Чемпион турнира Янник Синнер увеличил отрыв от прошлогоднего победителя и второго ракетки мира Новака Джоковича до 2300 очков.
Изменений в первой десятке не произошло.
Топ-10 рейтинга ATP
Украинцев больше нет в топ-300 мирового рейтинга, но Вадим Урсу близок к тому, чтобы туда ворваться и стать первой ракеткой Украины. Пока что этот статус сохраняет Илья Марченко. У многих есть сдвиги в положительную сторону.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке Рублев обошел Джоковича.
Чемпионская гонка ATP
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 20 августа 2024, 03:00 5
Ангелина не справилась с Эрикой Андреевой
Теннис | 20 августа 2024, 09:33 0
Украинка сразится с представительницей Армении
Футбол | 19.08.2024, 17:25
Футбол | 20.08.2024, 08:12
Футбол | 19.08.2024, 09:55
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
я щось не розумію, чому українки в тенісі набагато успішніші за українців? В чому секрет?
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.08.2024, 11:20 10
19.08.2024, 10:51 2
19.08.2024, 02:17 5
19.08.2024, 01:32 3
19.08.2024, 07:42 5
19.08.2024, 14:30 2
19.08.2024, 08:19 2
19.08.2024, 07:35 3