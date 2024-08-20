Рейтинг ATP. Украинцев больше нет в топ-300

На прошлой неделе мужчины сыграли на хардовом Мастерсе в Цинциннати.

Чемпион турнира Янник Синнер увеличил отрыв от прошлогоднего победителя и второго ракетки мира Новака Джоковича до 2300 очков.

Изменений в первой десятке не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцев больше нет в топ-300 мирового рейтинга, но Вадим Урсу близок к тому, чтобы туда ворваться и стать первой ракеткой Украины. Пока что этот статус сохраняет Илья Марченко. У многих есть сдвиги в положительную сторону.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Рублев обошел Джоковича.

Чемпионская гонка ATP