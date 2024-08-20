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Лига чемпионов
20 августа 2024, 08:45 | Обновлено 20 августа 2024, 08:47
437
1

ТАЛОВЕРОВ: «У Зальцбурга менталитет Шахтера. Они обязаны играть в ЛЧ»

Защитник сборной Украины – о матче «Динамо» – «РБ Зальцбург»

20 августа 2024, 08:45 | Обновлено 20 августа 2024, 08:47
437
1
ТАЛОВЕРОВ: «У Зальцбурга менталитет Шахтера. Они обязаны играть в ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

21 августа в 22:00 по киевскому времени состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Защитник сборной Украины и австрийского клуба «ЛАСК» Максим Таловеров поделился прогнозом на это противостояние.

– Видишь ли ты какие-то очерченные слабые места в австрийцев?

– Думаю, при перехватах мяча будут возникать большие зоны для контратак, чем игроки Динамо могут воспользоваться.

– Вероятно, ты видел какие-то матчи с участием Динамо и лично играл против Зальцбурга – какого футбола будешь ждать в их противостояниях?

– Жду, что в Австрии Зальцбург точно будет играть первым номером. Выездной матч предсказать труднее. У них очень квалифицированный тренер и, возможно, он предпочтет не прессинговать высоко, не встречать на чужой части поля, а делать это в центре поля.

– Что ключевое должно сделать Динамо в этих матчах, чтобы пройти в групповой раунд?

– Забить на один гол больше, чем Зальцбург. А как это достичь – менее важно.

– Насколько большое давление на Зальцбург в контексте выхода или не выхода в основной этап Лиги чемпионов?

– У них такой менталитет, как условно у Шахтера в Украине. Команда обязана играть в Лиге чемпионов и они всегда ставят перед собой максимальные цели. Возможно, это не равно давлению, но такую цель они точно имеют.

– Насколько большим козырем для Зальцбурга будет их домашняя игра?

– Не скажу, что у них невероятные болельщики, ведь это клуб относительно новый. У Рапида, Штурма и ЛАСКа болельщики сильнее, ярче и громче. Дома Зальцбург играет уверенно, но не думаю, что их фанаты как-то могут помешать Динамо. Предполагаю, что в Шотландии у Рейнджерс было значительно больше фанатов и они были громче, чем будет в Зальцбурге.

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Максим Таловеров ЛАСК Динамо Киев заявки на Лигу чемпионов РБ Зальцбург Лига чемпионов Валентин Рубчинский Динамо - РБ Зальцбург
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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