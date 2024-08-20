Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок стартовала в Мексике в паре с комфортной победы
WTA
20 августа 2024, 05:24 |
203
0

Киченок стартовала в Мексике в паре с комфортной победы

Людмила добилась успеха вместе с Крунич

20 августа 2024, 05:24 |
203
0
Киченок стартовала в Мексике в паре с комфортной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления на турнире в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

В первом раунде украинка и Александра Крунич из Сербии сыграли против дуэта Цзян Синьюй (Китай) / Макото Ниномия (Япония).

Встреча за 1 час 13 минут завершилась победой представительниц Украины и Сербии в двух сетах.

WTA 500 Монтеррей. Пары. Первый круг

Людмила Киченок (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – Цзян Синьюй (Китай) / Макото Ниномия (Япония) – 7:5, 6:1

Далее по сетке Киченок и Крунич будут ждать победительницы матча Тереза Михалкова / Оливия Николлс – Кетрин Харрисон / Алиция Росольска.

По теме:
Володько проиграла в Мексике сопернице из Израиля с украинскими корнями
Калинина проиграла на старте турнира в Монтеррее
Катерина Володько – Лина Глушко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок Александра Крунич Цзян Синьюй Макото Ниномия WTA Монтеррей
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Футбол | 19 августа 2024, 07:35 3
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге

18 августа королевский клуб с Тибо сыграл вничью в матче 1-го тура против Мальорки

Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Футбол | 20 августа 2024, 00:55 2
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года

Портал Score90 высоко оценивает Винисиуса Жуниора

Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Бокс | 19.08.2024, 14:30
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Синнер покорил Цинциннати, обновив историческое достижение турнира
Теннис | 20.08.2024, 03:55
Синнер покорил Цинциннати, обновив историческое достижение турнира
Синнер покорил Цинциннати, обновив историческое достижение турнира
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Футбол | 19.08.2024, 14:47
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 17
Футбол
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.08.2024, 12:03 1
Бокс
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 68
Футбол
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
18.08.2024, 21:49 6
Футбол
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
19.08.2024, 08:19 2
Футбол
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
19.08.2024, 01:32 3
Теннис
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
19.08.2024, 07:42 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем