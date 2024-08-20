Киченок стартовала в Мексике в паре с комфортной победы
Людмила добилась успеха вместе с Крунич
Украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления на турнире в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.
В первом раунде украинка и Александра Крунич из Сербии сыграли против дуэта Цзян Синьюй (Китай) / Макото Ниномия (Япония).
Встреча за 1 час 13 минут завершилась победой представительниц Украины и Сербии в двух сетах.
WTA 500 Монтеррей. Пары. Первый круг
Людмила Киченок (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – Цзян Синьюй (Китай) / Макото Ниномия (Япония) – 7:5, 6:1
Далее по сетке Киченок и Крунич будут ждать победительницы матча Тереза Михалкова / Оливия Николлс – Кетрин Харрисон / Алиция Росольска.
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