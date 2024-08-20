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  4. Калинина проиграла на старте турнира в Монтеррее
WTA
20 августа 2024, 03:00 | Обновлено 20 августа 2024, 03:04
59
1

Калинина проиграла на старте турнира в Монтеррее

Ангелина не справилась с Эрикой Андреевой

20 августа 2024, 03:00 | Обновлено 20 августа 2024, 03:04
59
1
Калинина проиграла на старте турнира в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) начала выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В первом раунде основы украинка сразилась с Эрикой Андреевой (№89 WTA).

В двух сетах за 1 час и 31 минуту выиграла Андреева.

WTA 500 Монтеррей. Первый раунд

Эрика Андреева – Ангелина Калинина (Украина) – 6:1, 6:4

Это была 2-я встреча теннисисток, первую – украинка выиграла.

В матче Калинина выполнила две подачи навылет и совершила пять двойных ошибок. В первом сете Ангелина отдала два гейма на своей подаче, во втором – один, но тот, что в итоге решил судьбу всей встречи.

В следующем раунде победительница встречи сразится против первой сеяной на турнире Даниэль Коллинс из США.

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Ангелина Калинина – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина WTA Монтеррей Эрика Андреева
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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adidas777
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