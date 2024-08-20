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US Open
20 августа 2024, 02:04 |
73
0

Матч Стародубцевой в квалификации US Open прерван. Известна причина

Юлия выясняет отношения с Хименес Касинцевой из Андорры

20 августа 2024, 02:04 |
73
0
Матч Стародубцевой в квалификации US Open прерван. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№147 WTA) начала свои выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом круге украинке противостоит Виктория Хименес Касинцева (№190 WTA), которая представляет Андорру.

Первый сет встречи Стародубцева убедительно выиграла за 38 минут — 6:2.

Во втором сете девушки провели на корте 23 минуты. При счете 3:0 в пользу Юлии поединок был прерван из-за дождя.

Напомним, в следующем раунде победительница матча сыграет с Ольгой Данилович (№111 WTA) или Гао Синью (№224 WTA).

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Юлия Стародубцева US Open 2024 Виктория Хименес Касинцева
Юрій Остроумов Источник: US Open
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