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  4. Легенда Лестера Варди укрепил свое лидерство по голам в АПЛ после 30 лет
Англия
20 августа 2024, 01:11 | Обновлено 20 августа 2024, 01:25
54
0

Легенда Лестера Варди укрепил свое лидерство по голам в АПЛ после 30 лет

Нападающий-ветеран улучшил свое бомбардирское наследие

20 августа 2024, 01:11 | Обновлено 20 августа 2024, 01:25
54
0
Легенда Лестера Варди укрепил свое лидерство по голам в АПЛ после 30 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

В понедельник, 19 августа, в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги «Лестер», который вернулся из Чемпионшипа, сыграл вничью 1:1 с «Тоттенхэмом».

В составе «лис» автором единственного гола стал 37-летний Джейми Варди.

Этот гол стал в карьере Варди 103-м в АПЛ, забитым в возрасте 30 лет или старше. По данному показателю Джейми занимает первое место в истории, опережая на 10 голов Иана Райта (93).

В общей сложности 75% своих голов в Английской Премьер-лиге Варди забил уже после того, как преодолел 30-летний рубеж.

Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В 2016 году он с клубом стал чемпионом Англии. Также в 2021 году Варди выиграл с «Лестером» Кубок и Суперкубок Англии. На счету Джейми рекордная в АПЛ серия с голами и составляет она 11 матчей.

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Джейми Варди Английская Премьер-лига Лестер чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Premier League
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