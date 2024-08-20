ГАБОВДА: «Арбитр был рядом и всё видел. Почему не дал карточку? Вопрос»

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда поделился впечатлениями от работы судейской бригады на матче против «Кривбасса»:

– Юрий Викторович, как Вы считаете, могли ли мы рассчитывать на очки в матче с «Кривбассом»?

– Конечно, мы могли рассчитывать на очки в матче с «Кривбассом». Наша цель – набирать очки в каждом матче. Если ты выходишь на поле с другими мыслями – это вообще не имеет смысла. «Кривбасс» забил нам два чистых мяча. Счет – 0:2 на табло. Почему мы не смогли забить? Будем продолжать работать над собой и двигаться вперед, чтобы набирать очки в следующих матчах.

– Известно ли уже, какая дисквалификация грозит Максиму Смияну?

– Решения пока нет. Но, насколько я понимаю, он должен пропустить одну игру. Это автоматическая дисквалификация за две желтые карточки.

– В первом тайме был момент с участием игрока соперника Максима Лунёва, который толкнул Яго, уже имея желтую карточку. Арбитр эпизод проигнорировал. Как можете это прокомментировать?

– Здесь, на мой взгляд, вопрос более глобальный. Это не единственный эпизод и не в одном конкретном матче. Нужно говорить о судейских ошибках в более широком контексте. Такие ошибки случаются в каждом туре. Мы же хотим что-то менять, поднимаем ставки оплаты для арбитров, увеличиваем взносы от клубов на оплату арбитража. Но когда я вижу такие моменты – у меня возникают вопросы.

Что касается эпизода с Максимом Лунёвым и Яго Сикейрой – на мой взгляд, это однозначный фол и карточка. Какая именно – неважно, потому что для игрока «Кривбасса» это было бы второе предупреждение. Шла 42-я минута, и мы проигрывали – 0:1. Составы выравнялись бы ещё до перерыва. Если главный арбитр этого не видел, то четвертый был за три метра от эпизода и всё видел. Почему не подсказал? Вопрос.

Нам недавно рассказывали о новых стандартах арбитража, новых трактовках игровых эпизодов. И было чётко сказано, что такой толчок, который совершил Максим Лунёв против Яго Сикейры, наказывается прямой красной карточкой. Например, в недавнем матче нашей команды U19 против «Динамо» нашего вратаря за аналогичный лёгкий толчок соперника одной рукой сразу удалили с поля. И наш футболист получил трёхматчевую дисквалификацию. А в игре с «Кривбассом» Максим Лунёв явно намеренно толкнул Яго в грудь двумя руками. Поэтому хотим услышать оценку решений арбитра по этому и другим подобным эпизодам матча с «Кривбассом» от представителей судейского корпуса. Если эпизод тянул на прямое удаление – вопросы также к бригаде VAR, к Александру Шандору. Почему он не подсказал главному арбитру?

Похожий эпизод был и в прошлом нашем матче, когда Владислав Кабаев, уже имея одну желтую карточку, сфолил. И это точно тянуло на второе предупреждение. Но арбитр этот эпизод почему-то проигнорировал. Хотя я знаю, что вскоре эпизод рассмотрели на заседании Комитета арбитров УАФ и признали ошибку арбитра Александра Омельченко. Там должна была быть карточка.

Были ещё эпизоды в этом матче, где можно было показывать карточки соперникам. Это срыв атаки Дмитрием Хомченовским на 67-й минуте, фол против того же Яго Сикейры. Арбитр был рядом и всё видел. Почему не дал карточку? Вопрос.

Подчёркиваю, мы не ищем причину поражения. Наш проигрыш – справедливый и по игре. «Кривбасс» создал и реализовал свои два момента. Мы не создали ничего. Поэтому мы принимаем это поражение. Но, на мой взгляд, представители всех клубов должны говорить об этом. Потому что каждый клуб сейчас платит взносы для улучшения уровня арбитража. Такие моменты должны обсуждаться, и об этом нужно говорить.

– Как в целом оцениваете старт сезона в исполнении команды и функциональное состояние наших новичков?

– Мы оцениваем каждую игру поэтапно. Понимаем, против кого мы играли на старте чемпионата. И каждую игру анализируем. Все они были разными. Давать оценки пока не время. Что касается функционального состояния новичков – Гио Куция всё ближе к оптимальным кондициям. Он пропустил значительную часть подготовки к сезону, но быстро набирает форму. И очень профессионально относится к работе: и на тренировках, и в жизни.

Что касается Луана – он всю предсезонную подготовку пропустил. Переговоры по трансферу длились два месяца. Всё это время он работал по индивидуальной программе. Поэтому ему сейчас гораздо сложнее. Ему нужно до месяца времени для возвращения в оптимальные кондиции. В каждой игре он получает своё время, а уже после паузы на матчи национальных сборных мы сможем увидеть его в оптимальных кондициях и как-то оценить его работу на поле.

Другие наши летние новички: Руслан Степанюк, Роман Гончаренко, Андрей Кожухарь, Даниил Чечер – в примерно одинаковом функциональном состоянии. Они полностью прошли сборы с командой и работают наравне со всей командой.