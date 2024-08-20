ПОНЕДЕЛЬНИК: «Погода одинаковая для всех. Но в жару играть всегда тяжелее»

Защитник криворожского «Кривбасса» Андрей Понедельник прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (0:2) в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Андрей, как оценишь матч?

– Игра получилась насыщенной событиями. Мы полностью контролировали матч, реализовали свои моменты, хотя могли забить ещё больше. Счёт по игре, мы получили свои три очка, движемся дальше.

– Как команда перестраивалась после удаления Романчука?

– До этого матча мы играли без удалений. Перестроились, ведь пришлось играть вдесятером, хотя у «Вереса» раньше тоже было удаление. Не скажу, что было сложно. Мы справились с этой задачей – счёт тому подтверждение.

– Жара как-то влияла на игру?

– Погода одинаковая для всех. Конечно, в жару играть всегда тяжелее. Но мы справились, всё нормально. «Кривбасс» должен играть и побеждать при любой погоде, чтобы радовать наших болельщиков.