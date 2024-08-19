Вице-президент Кривбасса о скандале с судьей: «Для нас это недопустимо»

Вице-президент криворожского «Кривбасса» Артем Гагарин ответил на несколько вопросов:

– Как вы узнали, что арбитр, назначенный на матч с «Бетисом», в этом году обслуживал игру с участием сборной россии?

– Получили информацию о назначении. Наш медиа-отдел всегда готовит информацию о болельщиках. В данном случае — об арбитре. Наш руководитель пресс-службы обратил внимание, что этот арбитр обслуживал игру с участием россиян. Единогласно решили написать такое обращение, потому что не понимаем, как может быть иначе. Посмотрим, каким будет ответ УЕФА. Для нас это недопустимо.

– 18 часов длилось путешествие «Кривбасса» из Чехии в Ровно. Как команда восстанавливается после таких длительных поездок?

– Да, действительно, дорога длинная: ездим и поездами, и автобусами, и пешком переходим границу, и путешествуем самолетами. Передвигаемся любым транспортом. Главное, чтобы это происходило быстрее, и футболисты имели возможность восстановиться как можно быстрее. Мы всё это понимаем, но ни в коем случае не жалуемся. Ведь знаем, на что шли.