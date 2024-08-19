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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 22:23 | Обновлено 19 августа 2024, 23:55
668
1

Вице-президент Кривбасса о скандале с судьей: «Для нас это недопустимо»

Артем Гагарин ответил на несколько вопросов

19 августа 2024, 22:23 | Обновлено 19 августа 2024, 23:55
668
1
Вице-президент Кривбасса о скандале с судьей: «Для нас это недопустимо»
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент криворожского «Кривбасса» Артем Гагарин ответил на несколько вопросов:

– Как вы узнали, что арбитр, назначенный на матч с «Бетисом», в этом году обслуживал игру с участием сборной россии?

– Получили информацию о назначении. Наш медиа-отдел всегда готовит информацию о болельщиках. В данном случае — об арбитре. Наш руководитель пресс-службы обратил внимание, что этот арбитр обслуживал игру с участием россиян. Единогласно решили написать такое обращение, потому что не понимаем, как может быть иначе. Посмотрим, каким будет ответ УЕФА. Для нас это недопустимо.

– 18 часов длилось путешествие «Кривбасса» из Чехии в Ровно. Как команда восстанавливается после таких длительных поездок?

– Да, действительно, дорога длинная: ездим и поездами, и автобусами, и пешком переходим границу, и путешествуем самолетами. Передвигаемся любым транспортом. Главное, чтобы это происходило быстрее, и футболисты имели возможность восстановиться как можно быстрее. Мы всё это понимаем, но ни в коем случае не жалуемся. Ведь знаем, на что шли.

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Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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turist86
"Пішки переходимо кордон"?
Може ще й мішок сигарет тягнете? 
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