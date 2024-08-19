Украина. Премьер лига19 августа 2024, 21:43 | Обновлено 19 августа 2024, 21:49
251
5
В Шахтере определили лучшего игрока матча против Левого Берега
Лучшим стал бразилец Педриньо, сделавший голевую передачу на Сикана
19 августа 2024, 21:43 | Обновлено 19 августа 2024, 21:49
251
5
В донецком Шахтере определили лучшего футболиста поединка 3-го тура УПЛ.
Бразилец Педриньо стал лучшим игроком матча с «Левым Берегом» по версии болельщиков.
В игре с новичком УПЛ полузащитник отдал голевой пас автору победного гола Даниилу Сикану.
18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ между командами Левый Берег и Шахтер Донецк, игра завершилась победой горняков (1:0).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 19 августа 2024, 16:07 16
Елизавета рассказала, как ее муж отнесся к тому, что «Шахтер» не отпустил его
Футбол | 19 августа 2024, 01:52 2
Артем отыграл 90 минут за римлян в ничейном поединке 1-го тура против Кальяри (0:0)
Футбол | 19.08.2024, 11:36
Футбол | 19.08.2024, 08:19
Футбол | 19.08.2024, 20:46
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Судья ВАР?
Судейка чи шо?)
Невірно - діма з Харькова був найкращим
А як же Сіканіньо ?
Це який з них? Цим їхні Пердіньї відрізняються?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2024, 17:01 6
18.08.2024, 20:07 10
18.08.2024, 16:43 7
19.08.2024, 02:17 4
19.08.2024, 07:35 3
17.08.2024, 20:26 11
19.08.2024, 06:23 16
18.08.2024, 12:03 1