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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 21:43 | Обновлено 19 августа 2024, 21:49
251
5

В Шахтере определили лучшего игрока матча против Левого Берега

Лучшим стал бразилец Педриньо, сделавший голевую передачу на Сикана

19 августа 2024, 21:43 | Обновлено 19 августа 2024, 21:49
251
5
В Шахтере определили лучшего игрока матча против Левого Берега
ФК Шахтер. Педриньо

В донецком Шахтере определили лучшего футболиста поединка 3-го тура УПЛ.

Бразилец Педриньо стал лучшим игроком матча с «Левым Берегом» по версии болельщиков.

В игре с новичком УПЛ полузащитник отдал голевой пас автору победного гола Даниилу Сикану.

18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ между командами Левый Берег и Шахтер Донецк, игра завершилась победой горняков (1:0).

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Даниил Сикан Левый Берег Киев Левый Берег - Шахтер Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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FunnyCat_____
Судья ВАР?
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D. K.
Судейка чи шо?)
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easterly
Невірно - діма з Харькова був найкращим
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🔱Avtoigor🔱
А як же Сіканіньо ?
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Pavel_i_CO
Це який з них? Цим їхні Пердіньї відрізняються?
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