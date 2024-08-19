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  4. Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги
Украина. Первая лига
19 августа 2024, 21:30 |
1213
0

Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги

Металлист 1925 хочет поскорее объявить о назначении тренера

19 августа 2024, 21:30 |
1213
0
Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

По информации журналиста Владимира Зверова, клуб Первой лиги «Металлист 1925» хочет еще до матча Кубка Украины против «Вереса» 22 августа объявить о назначении тренером Патрика ван Леувена.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Шахтера» согласился вернуться в Украину.

«Металлист 1925» после ухода Виктора Скрипника неудачно начал новый сезон. Харьковчане после двух матчей набрали 1 пункт, а также оказались в центре скандала вокруг возможного договорного матча.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины назначение тренера Металлист 1925 Патрик ван Леувен
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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