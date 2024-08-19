Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги

По информации журналиста Владимира Зверова, клуб Первой лиги «Металлист 1925» хочет еще до матча Кубка Украины против «Вереса» 22 августа объявить о назначении тренером Патрика ван Леувена.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Шахтера» согласился вернуться в Украину.

«Металлист 1925» после ухода Виктора Скрипника неудачно начал новый сезон. Харьковчане после двух матчей набрали 1 пункт, а также оказались в центре скандала вокруг возможного договорного матча.