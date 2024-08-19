Украина. Первая лига19 августа 2024, 21:30 |
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Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги
Металлист 1925 хочет поскорее объявить о назначении тренера
19 августа 2024, 21:30 |
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По информации журналиста Владимира Зверова, клуб Первой лиги «Металлист 1925» хочет еще до матча Кубка Украины против «Вереса» 22 августа объявить о назначении тренером Патрика ван Леувена.
Ранее сообщалось, что экс-наставник «Шахтера» согласился вернуться в Украину.
«Металлист 1925» после ухода Виктора Скрипника неудачно начал новый сезон. Харьковчане после двух матчей набрали 1 пункт, а также оказались в центре скандала вокруг возможного договорного матча.
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