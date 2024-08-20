Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
«Ман Сити» больше не пытается купить вратаря «Реала»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». За украинским вратарем этим летом следил «Манчестер Сити», однако этот трансфер уже маловероятен. «Горожане» отказались от идеи приобретения украинского голкипера. Основная причина – бразильский вратарь Эдерсон, который этим летом мог переехать в Саудовскую Аравию, решил остаться в Манчестере.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
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