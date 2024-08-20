Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». За украинским вратарем этим летом следил «Манчестер Сити», однако этот трансфер уже маловероятен. «Горожане» отказались от идеи приобретения украинского голкипера. Основная причина – бразильский вратарь Эдерсон, который этим летом мог переехать в Саудовскую Аравию, решил остаться в Манчестере.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».