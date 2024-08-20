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  4. Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Англия
20 августа 2024, 00:14 |
1227
0

Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина

«Ман Сити» больше не пытается купить вратаря «Реала»

20 августа 2024, 00:14 |
1227
0
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». За украинским вратарем этим летом следил «Манчестер Сити», однако этот трансфер уже маловероятен. «Горожане» отказались от идеи приобретения украинского голкипера. Основная причина – бразильский вратарь Эдерсон, который этим летом мог переехать в Саудовскую Аравию, решил остаться в Манчестере.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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