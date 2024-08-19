Испания19 августа 2024, 21:15 |
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ФОТО. 9 лиг чемпионов на двоих. Легенды Реала поделились фото с отпуска
Тони Кроос опубликовал фото с португальцем Пепе
19 августа 2024, 21:15 |
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Легенды мадридского «Реала» Тони Кроос и Пепе встретились в ресторане.
Фото из заведения поделился экс-полузащитник сборной Германии в своем Instagram.
«Августовские каникулы для бывших футболистов», – подписал снимок Тони.
Оба игрока объявили о завершении игровой карьеры этим летом.
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