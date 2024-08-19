Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. 9 лиг чемпионов на двоих. Легенды Реала поделились фото с отпуска
Испания
19 августа 2024, 21:15 |
994
0

ФОТО. 9 лиг чемпионов на двоих. Легенды Реала поделились фото с отпуска

Тони Кроос опубликовал фото с португальцем Пепе

19 августа 2024, 21:15 |
994
0
ФОТО. 9 лиг чемпионов на двоих. Легенды Реала поделились фото с отпуска
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легенды мадридского «Реала» Тони Кроос и Пепе встретились в ресторане.

Фото из заведения поделился экс-полузащитник сборной Германии в своем Instagram.

«Августовские каникулы для бывших футболистов», – подписал снимок Тони.

Оба игрока объявили о завершении игровой карьеры этим летом.

По теме:
Невероятная безпроигрышная серия. Мадридский Реал обновил клубный рекорд
Легендарный ветеран мадридского Реала планирует сыграть на ЧМ-2026
Ризнык назвал 3 команды, с которыми Шахтеру было бы интересно сыграть в ЛЧ
Пепе Тони Кроос Реал Мадрид фото
Алексей Тиньков Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Футбол | 18 августа 2024, 22:26 3
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити

Тренер «Челси» не дал украинцу ни минуты на поле

Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А
Футбол | 19 августа 2024, 01:52 2
Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А
Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А

Артем отыграл 90 минут за римлян в ничейном поединке 1-го тура против Кальяри (0:0)

Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2024, 07:35
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги
Футбол | 19.08.2024, 21:30
Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги
Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансфера звезды Зари
Футбол | 19.08.2024, 20:39
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансфера звезды Зари
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансфера звезды Зари
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 17
Футбол
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 10
Теннис
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 173
Футбол
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
18.08.2024, 16:43 7
Футбол
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 4
Футбол
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
17.08.2024, 20:26 11
Футбол
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
19.08.2024, 07:42 5
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем