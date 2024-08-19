Стало известно, почему Динамо отказалось от трансфера звезды Зари
Приход Эдуардо Герреро мог бы разрушить атмосферу внутри коллектива
Киевское «Динамо» отказалось от идеи подписания панамского нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.
По информации источника, такое решение было принято из-за возможного негативного влияния 24-летнего футболиста на атмосферу в раздевалке.
В частности в столичном клубе не хотели бы, чтобы игрок мешал прогрессу Владислава Ваната, который на данный момент является основным форвардом «бело-синих».
В розыгрыше Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.
Ранее Виктор Вацко сообщил, что «Интер» не посылал «Динамо» никаких предложений по Владиславу Ванату.
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