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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 20:39 |
513
2

Стало известно, почему Динамо отказалось от трансфера звезды Зари

Приход Эдуардо Герреро мог бы разрушить атмосферу внутри коллектива

19 августа 2024, 20:39 |
513
2
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансфера звезды Зари
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Киевское «Динамо» отказалось от идеи подписания панамского нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, такое решение было принято из-за возможного негативного влияния 24-летнего футболиста на атмосферу в раздевалке.

В частности в столичном клубе не хотели бы, чтобы игрок мешал прогрессу Владислава Ваната, который на данный момент является основным форвардом «бело-синих».

В розыгрыше Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.

Ранее Виктор Вацко сообщил, что «Интер» не посылал «Динамо» никаких предложений по Владиславу Ванату.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Владислав Ванат Виктор Вацко
Дмитро Вербинський Источник: Вацко Live
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MaximusOne
Показник рівня Ваната, це його статистика в сезоні коли грав за Чорноморець.
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0
MaximusOne
Сови такі сови 🤡
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-2
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