Стало известно, почему Динамо отказалось от трансфера звезды Зари

Киевское «Динамо» отказалось от идеи подписания панамского нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, такое решение было принято из-за возможного негативного влияния 24-летнего футболиста на атмосферу в раздевалке.

В частности в столичном клубе не хотели бы, чтобы игрок мешал прогрессу Владислава Ваната, который на данный момент является основным форвардом «бело-синих».

В розыгрыше Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.

Ранее Виктор Вацко сообщил, что «Интер» не посылал «Динамо» никаких предложений по Владиславу Ванату.