Хавбек Челси переходит в Атлетико. Игрок второй раз летит в Мадрид

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер снова получил разрешение клуба на перелет в Мадрид, где игрок должен подписать контракт с «Атлетико».

Ранее Галлахер уже прошел медосмотр в клубе, договорился по контракту и даже провел фотосессию на стадионе «Атлетико», но трансфер отменили из-за проблем с переходом в «Челси» вингера мадридцев Жоау Феликса.

Теперь же Феликс все же станет игроком Синих, а у мадридского клуба будут деньги на подписание Галлахера.

Конор станет четвертым большим летним подписанием «Атлетико» после Робена Ле Нормана, Хулиана Альвареса и Александера Серлота.

В минувшем сезоне 24-летний игрок забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.