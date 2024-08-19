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Англия
19 августа 2024, 20:46 | Обновлено 19 августа 2024, 21:12
1632
1

Хавбек Челси переходит в Атлетико. Игрок второй раз летит в Мадрид

Сделка по Галлахеру состоится после договоренности по Феликсу

19 августа 2024, 20:46 | Обновлено 19 августа 2024, 21:12
1632
1
Хавбек Челси переходит в Атлетико. Игрок второй раз летит в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер снова получил разрешение клуба на перелет в Мадрид, где игрок должен подписать контракт с «Атлетико».

Ранее Галлахер уже прошел медосмотр в клубе, договорился по контракту и даже провел фотосессию на стадионе «Атлетико», но трансфер отменили из-за проблем с переходом в «Челси» вингера мадридцев Жоау Феликса.

Теперь же Феликс все же станет игроком Синих, а у мадридского клуба будут деньги на подписание Галлахера.

Конор станет четвертым большим летним подписанием «Атлетико» после Робена Ле Нормана, Хулиана Альвареса и Александера Серлота.

В минувшем сезоне 24-летний игрок забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

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Атлетико Мадрид Конор Галлахер Челси Жоау Феликс трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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