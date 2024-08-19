Хавбек Челси переходит в Атлетико. Игрок второй раз летит в Мадрид
Сделка по Галлахеру состоится после договоренности по Феликсу
Полузащитник «Челси» Конор Галлахер снова получил разрешение клуба на перелет в Мадрид, где игрок должен подписать контракт с «Атлетико».
Ранее Галлахер уже прошел медосмотр в клубе, договорился по контракту и даже провел фотосессию на стадионе «Атлетико», но трансфер отменили из-за проблем с переходом в «Челси» вингера мадридцев Жоау Феликса.
Теперь же Феликс все же станет игроком Синих, а у мадридского клуба будут деньги на подписание Галлахера.
Конор станет четвертым большим летним подписанием «Атлетико» после Робена Ле Нормана, Хулиана Альвареса и Александера Серлота.
В минувшем сезоне 24-летний игрок забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.
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