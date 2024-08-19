Без Месси. Лионеля не вызвали на матчи Аргентины в отборе на ЧМ
Форвард продолжает восстанавливаться
В сентябре сборная Аргентины проведет два матча отбора на ЧМ-2026 против Чили и Колумбии, однако капитан команды Лионель Месси не попадет в заявку на эти встречи.
Сообщается, что форвард продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на победном Копа Америка. С момента возвращения из сборной игрок не участвовал в матчах «Интера» Майами.
Пока сроков возвращения Месси на поле нет.
Аргентина лидирует в своей группе отбора на ЧМ-2026 с 15 очками после шести матчей.
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