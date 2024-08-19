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Чемпионат мира
19 августа 2024, 20:10 |
314
0

Без Месси. Лионеля не вызвали на матчи Аргентины в отборе на ЧМ

Форвард продолжает восстанавливаться

19 августа 2024, 20:10 |
314
0
Без Месси. Лионеля не вызвали на матчи Аргентины в отборе на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В сентябре сборная Аргентины проведет два матча отбора на ЧМ-2026 против Чили и Колумбии, однако капитан команды Лионель Месси не попадет в заявку на эти встречи.

Сообщается, что форвард продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на победном Копа Америка. С момента возвращения из сборной игрок не участвовал в матчах «Интера» Майами.

Пока сроков возвращения Месси на поле нет.

Аргентина лидирует в своей группе отбора на ЧМ-2026 с 15 очками после шести матчей.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Интер Майами ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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