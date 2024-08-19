Источник: у Динамо нет конкретных предложений по топ-игроку
Ванат пока что остается в команде
По информации журналиста Виктора Вацко, у «Динамо» нет конкретных предложений по форварду Владислава Ваната от «Интера» и «Бетиса», о чем сообщалось ранее.
Оба клуба на этот момент не начинали переговоры с киевским клубом. По мнению Вацко, «Динамо» захочет за своего ведущего игрока не менее 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что президент «Динамо» Игорь Суркис не хочет нынешним летом продавать лидеров, несмотря на возможный интерес к Ванату или Владимиру Бражко.
Ванат в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в пяти матчах.
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