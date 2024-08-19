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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 19:48 | Обновлено 19 августа 2024, 20:45
1419
7

Источник: у Динамо нет конкретных предложений по топ-игроку

Ванат пока что остается в команде

19 августа 2024, 19:48 | Обновлено 19 августа 2024, 20:45
1419
7
Источник: у Динамо нет конкретных предложений по топ-игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

По информации журналиста Виктора Вацко, у «Динамо» нет конкретных предложений по форварду Владислава Ваната от «Интера» и «Бетиса», о чем сообщалось ранее.

Оба клуба на этот момент не начинали переговоры с киевским клубом. По мнению Вацко, «Динамо» захочет за своего ведущего игрока не менее 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что президент «Динамо» Игорь Суркис не хочет нынешним летом продавать лидеров, несмотря на возможный интерес к Ванату или Владимиру Бражко.

Ванат в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в пяти матчах.

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Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 7
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Serhii P.
Щось я пропустив, але коли Ванат став топ-гравцем?
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+3
Gargantua81
Ванат это слабое место Динамо. Он не прогрессирует.
5 млн красная цена.
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+1
Chieftain
Хто це!?
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0
MaximusOne
Топіще)
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0
SandroKing
Спасибо, поржал. Где Ванат, а где ТОП игрок и 20 млн. В ЧУкре еще как-то бегает. А с Рейнжерс просто потерялся.
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0
Scan
Для деяких гравців Динамо цей сезон визначальний для їх кар'єри..І необхідно пройти Зальцбург,щоб була можливість грати в ЛЧ... А то вже справжня вітрина..Є гравці як  у Динамо так і Шахтаря,які заслуговують грати в топ чемпіонатах..І не потрібно переоцінювати рівень кожного з них..
Я не розумію тих ідіотів,які ображають один одного, гравців Динамо чи Шахтаря...Не маючи поваги до інших,ти не маєш поваги до себе...Я не вболівальник Динамо.. Але в Єврокубках вболіваю за них....
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0
FunnyCat_____
Вот и хорошо
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-1
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